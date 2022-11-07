الإثنين 07-11-2022
الوكيل الاخباري

دونيتسك: مقتل مدني في قصف أوكراني

ارتفاع أسعار البطاطا في السوق المركزي اليوم

انخفاض أسعار الذهب في الأردن اليوم

الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا من الخليل

إعلان هام من ديوان الخدمة المدنية لأوائل الأفواج الجامعية - أسماء

الاحتلال يعتقل طفلين شقيقين من نابلس

ضبط سائق تريلا يدخن الأرجيلة أثناء القيادة

ديوان الخدمة ينشر أسماء المرشحين لدبلوم إعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة

الجامعة الهاشمية تسعى إلى تعزيز تصنيفها العالمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

تعرف على أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

 
الإثنين، 07-11-2022 08:07 ص

الدولار يرتفع مع تمسك الصين بسياستها الصارمة لاحتواء كورونا

دولار 2


الوكيل الإخباري - صعد الدولار، الاثنين وسط تدهور المعنويات؛ بعد أن قالت الصين إنها ملتزمة بقيودها الصارمة بشأن مكافحة فيروس كورونا، مما يبدد الآمال في إعادة الافتتاح الوشيك لثاني أكبر اقتصاد في العالم والذي سجل في وقت سابق انتعاشا كبيرا في الأصول ذات المخاطر العالية.

اضافة اعلان


وقالت الصين مطلع الأسبوع، إنّها ستستمر في نهجها الصارم الخاص بالتعامل مع حالات كوفيد-19 فور ظهورها، مما لا يعطي دلالة تذكر على أنها ستخفف استراتيجيتها الرامية إلى الوصول إلى "صفر كوفيد" بعد نحو 3 سنوات من ظهور الجائحة.


ارتفع الدولار بنسبة 0.9 أمام اليوان الصيني في الخارج ليسجل 7.237 في التعاملات الآسيوية المبكرة، وكان الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، وهما من العملات ذات الحساسية للمخاطر، من بين أكبر الخاسرين، حيث انخفض كلاهما بنسبة 1% تقريبا.


انخفض الدولار الأسترالي 0.66% إلى 0.6427 دولار، بينما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.7% إلى 0.5887 دولار.


استفادت العملتان بشكل كبير من الارتفاع الكبير الجمعة - حيث ارتفعت بما يقرب من 3% عندما اكتسبت التكهنات بأن الصين قد تنهي قيودها بشأن فيروس كورونا قوة دفع وعززت الرغبة في المخاطرة.

 

وكالات


إقرأ ايضا
220647

ألمانيا.. 83 مليار يورو تكاليف كبح أسعار الطاقة في 2023

ذهب خاص

انخفاض أسعار الذهب في الأردن اليوم

794r679467946794r89o5780o

تراجع صادرات الصين في أكتوبر مخالفةً التوقعات بشكل كبير

النفط-2-370x208

تراجع أسعار النفط عالمياً الاثنين

w

بدء فعاليات المؤتمر الدولي السابع لكلية الأعمال في الجامعة الأردنية

112022315843980120518

المركزي والتعاون الدولي الألماني يطلقان مشروع مناهج مبتكرة للشمول المالي

أخبار متعلقة
1-1

الصين تحدد سعر الدولار مقابل اليوان عند 7.1768

بنك-الشعب-الصيني-يضخ-129-مليار-دولار-في-الأسواق-المالية

الصين: ابقاء أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير

420202714512680

الصين تؤجل إصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث

BN-XN943_3ft0c_OR_20180220074753 (1)

أسعار النفط تعمق مكاسبها بداية تعاملات الأسبوع بعد تراجع الدولار

5291c4fa92be6e651db4f7f3a5713a1c

الصين تحدد سعر الدولار مقابل اليوان عند 7.1088

نفط8

هبوط أسعار النفط عالمياً اليوم الثلاثاء