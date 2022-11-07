الدولار يرتفع مع تمسك الصين بسياستها الصارمة لاحتواء كورونا

الوكيل الإخباري - صعد الدولار، الاثنين وسط تدهور المعنويات؛ بعد أن قالت الصين إنها ملتزمة بقيودها الصارمة بشأن مكافحة فيروس كورونا، مما يبدد الآمال في إعادة الافتتاح الوشيك لثاني أكبر اقتصاد في العالم والذي سجل في وقت سابق انتعاشا كبيرا في الأصول ذات المخاطر العالية.

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وقالت الصين مطلع الأسبوع، إنّها ستستمر في نهجها الصارم الخاص بالتعامل مع حالات كوفيد-19 فور ظهورها، مما لا يعطي دلالة تذكر على أنها ستخفف استراتيجيتها الرامية إلى الوصول إلى "صفر كوفيد" بعد نحو 3 سنوات من ظهور الجائحة.



ارتفع الدولار بنسبة 0.9 أمام اليوان الصيني في الخارج ليسجل 7.237 في التعاملات الآسيوية المبكرة، وكان الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، وهما من العملات ذات الحساسية للمخاطر، من بين أكبر الخاسرين، حيث انخفض كلاهما بنسبة 1% تقريبا.



انخفض الدولار الأسترالي 0.66% إلى 0.6427 دولار، بينما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.7% إلى 0.5887 دولار.



استفادت العملتان بشكل كبير من الارتفاع الكبير الجمعة - حيث ارتفعت بما يقرب من 3% عندما اكتسبت التكهنات بأن الصين قد تنهي قيودها بشأن فيروس كورونا قوة دفع وعززت الرغبة في المخاطرة.

وكالات