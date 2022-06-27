الإثنين 27-06-2022
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الإثنين، 27-06-2022 12:44 م

الدولار يرتفع وسط مخاوف من حدوث تباطؤ عالمي

لال


الوكيل الإخباري - زاد الدولار والين في جلسة متقلبة في آسيا اليوم الاثنين، إذ استفادا من البحث عن ملاذ آمن وسط مخاوف المستثمرين من أن رفع معدلات الفائدة والبيانات الاقتصادية الضعيفة قد يعني أن ركودا عالميا يلوح في الأفق.اضافة اعلان


وبينما اقتفت الأسهم أثر وول ستريت في الارتفاع، فإن المتعاملين في تداول العملات كانوا قلقين من استمرار حركة بيع الدولار التي شهدتها التداولات يوم الجمعة لأن الدولار عادة ما يرتفع في الأوقات التي تتسم بالضبابية.

وشهد الدولار الأسترالي، الحساس للمخاطر، تعاملات غير مستقرة شأنه شأن أسعار السلع في الجلسة الآسيوية، وتراجع بواقع 0.1 بالمئة إلى 0.6935 دولار.

واستقر اليورو عند 1.0564 دولار، كما استقر الين عند 134.81 مقابل الدولار.

كما استقر مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة، عند 104.000 بعدما وصل في وقت سابق من الشهر الحالي إلى 105.79، وهو أعلى مستوى له في 20 عاما. ( سكاي نيوز)

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