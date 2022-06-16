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الخميس، 16-06-2022 11:25 ص

5 دول خليجية ترفع اسعار الفائدة لديها

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الوكيل الإخباري - أعلنت 5 بنوك مركزية خليجية رفع أسعار الفائدة تماشيا مع قرار الفيدرالي الأميركي.

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وأقر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأربعاء، رفع سعر الفائدة بنسبة 75 نقطة، متوافقاً مع توقعات الأسواق، بأعلى وتيرة منذ 28 عاما، لترتفع أسعار الفائدة إلى نطاق بين 1.50% و1.75%.


السعودية
قام البنك المركزي السعودي، برفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 0.5% من 1.75% إلى 2.25%.


وذكر المركزي السعودي أن قرار رفع الفائدة يأتي اتساقا مع هدفه بالمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وفي ضوء التطورات المحلية والعالمية.


ورفع المركزي السعودي معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 0.5% من 1.25 إلى 1.75%.


الكويت
قرر بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية إلى 2.25%.
وذكر المركزي الكويتي، إنه تقرر إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليًا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة، ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء (الريبو)، وسندات وتوّرق بنك الكويت المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، بالإضافة إلى أدوات الدين العام.


الإمارات
كما قرر مصرف الإمارات العربية المركزي، رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 75 نقطة أساس.


وقرر المركزي الإماراتي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.


البحرين
فيما وافق مصرف البحرين المركزي تحركات الفيدرالي برفع سعر الإيداع لودائع الليلة الواحدة 75 نقطة أساس إلى 2.25%.


وأفاد مصرف البحرين في بيان: “تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 1.50% إلى 2.25%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 2.50% إلى 3.25%. هذا بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 3.00% إلى 3.75%”.


وذكر المركزي أنه يتابع التطورات في السوق الدولية والمحلية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.


قطر
وأقر مصرف قطر المركزي، رفع سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 2.25%، فيما رفع سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR) بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 3.25%.


وأشار المركزي القطري إلى رفع سعر إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 75 نقطة أساس ليصبح 2.50%. – العربية


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