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الخميس، 28-07-2022 10:48 ص

الدولار يسجل أدنى مستوياته في 3 أسابيع أمام الين

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الوكيل الإخباري - انخفض سعر الدولار إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع أمام الين الخميس بعدما هدأ جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي من مخاوف المستثمرين بشأن استمرار تشديد السياسة النقدية.

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وانخفض الدولار إلى 135.105 ين للدولار وهو أدنى مستوياته منذ السادس من يوليو تموز بعد أن رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الأساسي 0.75 نقطة مئوية كما كان متوقعا في حين أشار إلى أنه رغم استمرار قوة سوق العمل فإن بقية مؤشرات الاقتصاد تتباطأ.


ونزل الدولار في أحدث تداول عليه 0.8 % إلى 135.525 ين.


وسيعرف في وقت لاحق الخميس، مع صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي، ما إذا كان الاقتصاد الأمريكي ينطبق عليه التعريف الرسمي للركود وهو أن يسجل انكماشا لربعين متتاليين من العام لذلك ينصب اهتمام السوق على هذه البيانات.


وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمته أمام ست عملات رئيسية، بنسبة ضئيلة بلغت 0.05 بالمئة إلى 106.31 بعد انخفاضه 0.59 بالمئة الليلة الماضية. ( الاقتصادية )


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