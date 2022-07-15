الجمعة 15-07-2022
الوكيل الاخباري
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الجمعة، 15-07-2022 04:21 م

الحكومة تقترض 840 مليونا على شكل أذونات خزينة بالدولار

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الوكيل الإخباري - وصلت قيمة إصدارات أذونات الخزينة بالدولار التي تعتبر أداة اقتراض حكومية، منذ بداية العام حتى منتصف الشهر الحالي، إلى 840 وأربعين مليون دولار، وفق بيانات للبنك المركزي.

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وطرحت الحكومة من خلال البنك المركزي خلال الشهر الحالي الإصدار الثالث للأذونات بالدولار، في هذا العام، بقيمة وصلت إلى 400 مليون دولار، لأجل سداد عام واحد.


من ناحية أخرى، طرح البنك المركزي الأردني، مدير الإصدار لصكوك شركة الكهرباء الوطنية، في الشهر الحالي أيضا، الشريحة الثانية من الإصدار الخامس ضمن برنامج الشركة لإصدار الصكوك، بقيمة 100 مليون دينار، وبأجل سداد وصل إلى 3 سنوات.


يأتي ذلك، إضافة إلى طرح الإصدار الثالث والعشرين من سندات الخزينة، بقيمة 50 مليون دينار.

 

المملكة

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