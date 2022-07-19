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الثلاثاء، 19-07-2022 02:37 م

اليورو يرتفع بعد تقرير عن احتمال رفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة

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الوكيل الإخباري - ارتفع اليورو اليوم الثلاثاء بعد تقرير بعد تقرير عن احتمال رفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بشكل أكبر

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وتأتي المكاسب التي حققها اليورو، ودفعته للارتفاع بعيدا عن مستويات شبه التكافؤ مع الدولار المسجلة الأسبوع الماضي، في الوقت الذي تسبب فيه تراجع توقعات رفع قوي لأسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق من الشهر في إضعاف الدولار.


وصعد اليورو إلى أعلى مستوى له عند 1.0254 دولار بزيادة 1.1% خلال اليوم مسجلا أقوى مستوياته منذ السادس من يوليو تموز مع توقعات بلغت في الأسواق 60% لرفع مقداره 50 نقطة أساس يوم الخميس، ارتفاعا من 25% الاثنين.


وانخفض مؤشر الدولار 0.8% إلى 106.64، وهو ما يقل عن المستوى المتدني الذي سجله أمس عند 106.88 ولكنه أيضا بعيد عن المستوى المرتفع البالغ 109.29 المسجل الأسبوع الماضي، وهو مستوى لم يشهده منذ سبتمبر أيلول 2002.


وارتفع الدولار الأسترالي 1.2% إلى 0.6894 دولار بعد أن قال صناع السياسة في بنك الاحتياطي الأسترالي إنهم يرون حاجة إلى مزيد من التشديد.


وصعد الين الياباني لكنه لم يبتعد كثيرا عن أدنى مستوياته في 24 عاما قبيل قرار سياسة بنك اليابان المرتقب يوم الخميس، مع إعلان البنك المركزي مرارا في الأيام الماضية التزامه بمواصلة التيسير الشديد.


وزاد الجنيه الإسترليني 0.6 بالمئة إلى 1.2017 دولار، مقتربا من أعلى مستوى في أسبوع المسجل الاثنين عند 1.2032 دولار. وتراجع إلى 1.1761 دولار الخميس للمرة الأولى منذ مارس آذار 2020، حيث تواجه بريطانيا منافسة حادة ومثيرة للانقسام على من سيحل محل رئيس الوزراء بوريس جونسون. ( العربية)

 


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