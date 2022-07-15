أسعار الذهب تتراجع إلى 1704.59 دولار للأونصة

الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، وبقيت في طريقها نحو خامس هبوط أسبوعي على التوالي، إذ أثر الارتفاع المستمر في الدولار والمخاوف من رفع حاد لأسعار الفائدة الأميركية على الطلب على السبائك.

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وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1704.59 دولار للأونصة، ليخسر 2.1% منذ بداية الأسبوع.



وتراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2% إلى 1701.7 دولار للأونصة، وفقاً لـ"رويترز".



ويحوم الدولار حول أعلى مستوياته في 20 عاما، ليستمر في خفض الطلب على الذهب المقوم بالعملة الأميركية بين المستثمرين الأجانب، بعد هبوط المعدن النفيس بأكثر من 2% أمس الخميس.



وقال اثنان من صانعي السياسة الأكثر تشددا في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، الخميس، إنهما يفضلان زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية هذا الشهر.



وتزيد معدلات الفائدة وعوائد السندات المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد ثابتة.



وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات، اليوم الجمعة، مما عزز سعر الذهب بشكل طفيف.



وبين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.1% إلى 18.18 دولار للأونصة، لتخسر حوالي 6% هذا الأسبوع متجهة إلى سابع خسارة أسبوعية على التوالي.



وتراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 840.53 دولار للأونصة، فيما انخفض البلاتين حوالي 6.4% هذا الأسبوع، وهو أكبر انخفاض في ثلاثة أشهر.



وارتفع البلاديوم 0.4% إلى 1904.27 دولار، لكنه انخفض بنسبة 13% هذا الأسبوع، وهو أكبر تراجع منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

العربية.نت