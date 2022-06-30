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الخميس، 30-06-2022 06:45 ص

الدولار يصعد عالمياً

دولارات 2


الوكيل الإخباري - صعد الدولار الأميركي بعد أن قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إن الخطر الأكبر على الاقتصاد الأميركي هو بقاء التضخم مرتفعا وليس أن زيادات أسعار الفائدة ستبطئ النمو بشكل كبير.

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ومتحدثا في منتدى البنك المركزي الأوروبي في سينترا بالبرتغال، أشار بالأول إلى أن تصميم تشديد السياسة النقدية بحيث يتفادى ركود في الولايات المتحدة يمكن بالتأكيد لكنه ليس مضمونا.


وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء أمام سلة من ست عملات منافسة، 0.593 بالمئة إلى 105.07 مع سعي المستثمرين لالتماس الأمان في الأصول الأميركية وسط هبوط أسواق الأسهم العالمية بفعل تزايد مخاطر الركود. لكن مؤشر الدولار ما زال دون أعلى مستوى له في عشر سنوات البالغ 105.79 الذي سجله قبل أسبوعين.


وهبط اليورو 0.74 بالمئة إلى 1.044 دولار. ومن المعتقد على نطاق واسع أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع أسعار الفائدة في يوليو للمرة الأولى في عشرة أعوام لتهدئة تضخم متسارع.

 

سكاي نيوز


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