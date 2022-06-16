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الخميس، 16-06-2022 07:39 ص

الذهب ينخفض عالمياً بعد رفع أسعار الفائدة

الذهب


الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار الذهب عالمياً اليوم الخميس مع تعافي الدولار على نحو طفيف بعد رفع كبير لكن متوقع على نطاق واسع لأسعار الفائدة الأمريكية أدى إلى تراجع كبير للدولار في الجلسة السابقة.

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وبحلول الساعة 0235 بتوقيت جرينتش تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1831.63 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 1833.40 دولار للأوقية.


ويزيد رفع الفائدة الأمريكية في المدى القصير وزيادة العائد على سندات الخزانة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.


ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة أمس الأربعاء بمقدار 75 نقطة أساس وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 25 عاما للحد من زيادة التضخم.

 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 21.67 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 940.98 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1870.79 دولار للأوقية.

 

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