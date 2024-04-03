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فوق 2300 دولار.. مستويات تاريخية جديدة للذهب عالمياً

الأربعاء، 03-04-2024 11:26 ص

فوق 2300 دولار.. مستويات تاريخية جديدة للذهب عالمياً

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الوكيل الإخباري - واصلت أسعار الذهب عالمياً ارتفاعاً قياسياً اليوم الأربعاء، إذ عززت المخاوف من الضغوط التضخمية الطلب على المعدن الأصفر كوسيلة للتحوط، فضلاً عن تجاهل المتعاملين للشكوك بشأن خفض وشيك لأسعار الفائدة الأميركية وارتفاع عائدات سندات الخزانة.

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وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% ليصل إلى 2283.76 دولار للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2288.09 دولار في وقت سابق من الجلسة. 


وسجل المعدن النفيس مستويات قياسية على التوالي منذ يوم الخميس.

وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 1%  إلى 2304.20 دولار.


 




 

 


 

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