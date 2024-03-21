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الخميس، 21-03-2024 02:22 م

سعر النحاس يستأنف صعوده وإشارات الفيدرالي تعزز المعادن الصناعية

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الوكيل الاخباري - استأنف سعر النحاس ارتفاعه الذي شهد وصوله لأعلى مستوى له منذ 11 شهراً هذا الأسبوع، بفضل الإشارات التي أرسلها مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأنه سيلبي توقعات خفض أسعار الفائدة مما يعزز الرغبة في تحمل المخاطرة ويضعف الدولار الأميركي.

ووفقا لوكالة "بلومبرغ" فقد ارتفع المعدن أكثر من 10% خلال الأسابيع الستة الماضية، مدعوماً بمخاطر نقص العرض، إلى جانب توقعات اقتصادية عالمية أكثر إيجابية بشكل عام.

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وصعد عدد عقود النحاس في بورصة شنغهاي للعقود المستقبلية إلى مستوى قياسي متجاوزاً 50 ألفاً منذ الأسبوع الماضي، حيث عزز المستثمرون رهاناتهم على صعود الأسعار.

واصل الدولار الأمريكي خسائره بعدما أبقى صناع السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي على توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام وتحركوا نحو إبطاء وتيرة خفض حيازاتهم من السندات، مما يشير إلى أنهم غير منزعجين من ارتفاع التضخم في الآونة الأخيرة.

 




 

 


 

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