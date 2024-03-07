الخميس 07-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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الخميس، 07-03-2024 07:13 ص

تصريحات رئيس الفيدرالي عن الفائدة تضعف الدولار

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الوكيل الإخباري - تراجع الدولار، في تعاملات، اليوم الخميس المبكرة، وسجل أدنى مستوى في شهر مقابل الين مع تركيز المتعاملين على ترجيحات بأن أسعار الفائدة الأميركية ستنخفض هذا العام، حتى بعد البيانات التي أظهرت بعض الصعود المفاجئ في التضخم.

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وفي سوق العملات المشفرة، تراجع بتكوين عن الرقم القياسي الذي سجله في وقت سابق من الأسبوع، غير أن خسارته بـ 0.4% تكاد لا تذكر بالنظر لارتفاعه 55% منذ بداية العام وحتى الآن.


وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، إن تخفيضات أسعار الفائدة ستكون مواتية على الأرجح في وقت لاحق من هذا العام إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما هو متوقع وبمجرد أن يصبح المسؤولون أكثر ثقة في أن التضخم سيتباطأ بشكل مُطّرد.

 




 

 


 

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