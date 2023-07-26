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الأربعاء، 26-07-2023 04:29 م

الدولار ينخفض قبل ساعات من قرار الفيدرالي

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الوكيل الإخباري - انخفض الدولار الأمريكي أمس الثلاثاء، لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين في الوقت الذي ينتظر فيه المتداولون الزيادة التي يتوقعها قطاع عريض من السوق في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من الجلسة.

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ويستمر الهبوط الخفيف لمؤشر الدولار اليوم حيث تراجع المؤشر إلى 100.970 أمام سلة من ست عملات أجنبية هبوطًا بـ 0.12%.

تلقى الدولار دفعة أمس الثلاثاء عندما أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك إلى أعلى مستوى لها في عامين في يوليو مع تراجع التضخم بينما أظهر الاقتصاد مرونة على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.


يستكمل الاحتياطي الفيدرالي اجتماع وضع السياسة الذي يستمر يومين في وقت لاحق من هذه الجلسة ويتوقع قطاع عريض من السوق أن يأذن البنك برفع ربع نقطة، فيما سيكون الارتفاع الحادي عشر في اجتماعاته الـ 12 الماضية.

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