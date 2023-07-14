ارتفاع أسعار النفط عالميا

الوكيل الاخباري-

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ارتفعت أسعار النفط الجمعة، بدعم من شح المعروض وسط توتر في ليبيا ونيجيريا وتراجع وتيرة التضخم في الولايات المتحدة، والذي تأمل الأسواق أن يضع حدا لرفع أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا بما يعادل 0.3% إلى 81.63 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:28 بتوقيت غرينتش.وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتا أو 0.5% إلى 77.24 دولارا.وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة على نحو طفيف في حزيران/يونيو، مسجلة أدنى وتيرة زيادة سنوية في أكثر من عامين مع استمرار التضخم في التراجع.كما ارتفعت أسعار المنتجين بشكل طفيف في حزيران/يونيو، وكانت الزيادة السنوية هي الأصغر منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.ويعطي كلا المؤشرين للأسواق الأمل في أن يكون مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أقرب إلى إنهاء دورة تشديد السياسة النقدية ذات الوتيرة الأسرع منذ الثمانينيات.وقالت إيه.إن.زد في مذكرة للعملاء يوم الجمعة "المعنويات الإيجابية نحو المخاطرة اجتاحت الأسواق، مدفوعة بمزيد من البيانات التي تظهر تباطؤا في ضغوط الأسعار الأميركية، مما زاد الآمال في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يكون أمامه مرة واحدة فقط للانتهاء من دورة رفع أسعار الفائدة"