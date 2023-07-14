الأسهم الأوروبية تسجل أفضل أداء أسبوعي

الوكيل الاخباري - سجلت الأسهم الأوروبية انخفاضا طفيفا عند الإغلاق اليوم الجمعة، لكن ذلك لم يمنعها من تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية بالنسبة المئوية في أكثر من ثلاثة شهور وسط آمال بأن يسمح انحسار التضخم لمجلس الاحتياطي الفدرالي بالتوقف قريبا عن رفع الفائدة.
وأغلق المؤشر ستوكس600 للأسهم الأوروبية منخفضا 0.1 بالمئة اليوم بعد ارتفاعه على مدى خمس جلسات.
وتراجعت أسهم النفط والغاز 2.1 بالمئة بفعل تراجع أسعار النفط، وفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية.
وصعد المؤشر نحو 3 بالمئة هذا الأسبوع مسجلا أفضل أداء أسبوعي منذ نهاية آذار ومعوضا جميع خسائر الأسبوع الماضي تقريبا.