الأسهم الأوروبية تسجل أفضل أداء أسبوعي

الوكيل الاخباري - سجلت الأسهم الأوروبية انخفاضا طفيفا عند الإغلاق اليوم الجمعة، لكن ذلك لم ‏يمنعها من تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية بالنسبة المئوية في أكثر من ثلاثة شهور ‏وسط آمال بأن يسمح انحسار التضخم لمجلس الاحتياطي الفدرالي بالتوقف قريبا ‏عن رفع الفائدة.‏

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وأغلق المؤشر ستوكس600 للأسهم الأوروبية منخفضا 0.1 بالمئة اليوم بعد ارتفاعه ‏على مدى خمس جلسات.



وتراجعت أسهم النفط والغاز 2.1 بالمئة بفعل تراجع أسعار ‏النفط، وفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية.



وصعد المؤشر نحو 3 بالمئة هذا الأسبوع مسجلا أفضل أداء أسبوعي منذ نهاية ‏آذار ومعوضا جميع خسائر الأسبوع الماضي تقريبا.‏