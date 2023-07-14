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الجمعة، 14-07-2023 09:08 م

الأسهم الأوروبية تسجل أفضل أداء أسبوعي

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الوكيل الاخباري - سجلت الأسهم الأوروبية انخفاضا طفيفا عند الإغلاق اليوم الجمعة، لكن ذلك لم ‏يمنعها من تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية بالنسبة المئوية في أكثر من ثلاثة شهور ‏وسط آمال بأن يسمح انحسار التضخم لمجلس الاحتياطي الفدرالي بالتوقف قريبا ‏عن رفع الفائدة.‏

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وأغلق المؤشر ستوكس600 للأسهم الأوروبية منخفضا 0.1 بالمئة اليوم بعد ارتفاعه ‏على مدى خمس جلسات.


وتراجعت أسهم النفط والغاز 2.1 بالمئة بفعل تراجع أسعار ‏النفط، وفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية.


وصعد المؤشر نحو 3 بالمئة هذا الأسبوع مسجلا أفضل أداء أسبوعي منذ نهاية ‏آذار ومعوضا جميع خسائر الأسبوع الماضي تقريبا.‏


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