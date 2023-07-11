مسؤولة في الاحتياطي الفيدرالي تتوقع رفع الفائدة مرتين إضافيتين هذا العام

الوكيل الإخباري - توقعت رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي، قيام البنك المركزي برفع الفائدة مرتين إضافيتين هذا العام في مساعيه المستمرة لخفض معدلات التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2% في ضوء قوة سوق العمل.

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وأضافت دالي أنه في حين أن مخاطر القيام بالقليل لا تزال تفوق مخاطر التحرك بأكثر من اللازم، إلا أن التوازن بين الخيارين بدأ يتحسن، وهو ما يبرر قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ.



واقترب الدولار من أدنى مستوى له في شهرين مع احتمال خفض أسعار الفائدة.





وينصب التركيز هذا الأسبوع على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي ( التضخم ) المقرر صدوره غدا الأربعاء.

ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.3% على أساس شهري في حزيران.

