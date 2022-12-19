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الإثنين، 19-12-2022 02:28 م

الدولار ينخفض مع انتعاش الأسواق

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الوكيل الإخباري - انخفض الدولار الأميركي الاثنين إذ أدى انتعاش معنويات السوق إلى ارتفاع الأسهم والعملات عالية المخاطر، بينما ارتفع الين على خلفية تقارير تفيد بأن اليابان ستبحث مراجعة برنامج عمره عشر سنوات لمكافحة الانكماش.

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وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.4 % إلى 104.410، مبددا بعض مكاسبه في الأسبوع السابق بعد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي أسعار الفائدة.


ودفع انتعاش الشهية للمخاطرة الأسهم الأوروبية إلى الارتفاع بعد عمليات بيع مكثفة الأسبوع الماضي، في حين عوضت العملات بما في ذلك اليورو والجنيه الإسترليني بعض خسائرها من الجلستين السابقتين. ( سكاي نيوز )


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