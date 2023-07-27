الدولار يهبط مع تزايد المراهنات بانتهاء دورة رفع الفائدة

الوكيل الإخباري - تكبد الدولار خسائر طفيفة، الخميس، بعد أن قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) بما توقع البعض أن يكون آخر رفع لسعر الفائدة، فيما يتحول تركيز السوق إلى قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق من اليوم.

اضافة اعلان



رفع المجلس أمس الأربعاء أسعار الفائدة 25 نقطة كما كان متوقعا، وهي المرة 11 التي يرفع فيها البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة في آخر 12 اجتماعا له.



وبينما ترك رئيس المجلس جيروم باول الباب مفتوحا أمام زيادة أخرى في سبتمبر، استبعد المتعاملون حدوث ذلك، مما أدى إلى انخفاض الدولار في التعاملات الآسيوية اليوم.



وصعد الدولار النيوزيلندي 0.8% إلى 0.6259 دولار في أحدث تعاملات، وذلك بعد أن ارتفع في وقت سابق بأكثر من 1% إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 0.6274 دولار.