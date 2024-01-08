أسهم أوروبا تهبط بضغط من أسهم الطاقة وارتفاع عوائد السندات

الوكيل الإخباري - استهلت الأسواق الأوروبية الجلسة على انخفاض، الاثنين، لتواصل بدايتها الضعيفة للعام، إذ أثر ارتفاع عوائد السندات الحكومية وتراجع أسهم الطاقة بالسلب على الرغبة في المخاطرة. اضافة اعلان





وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.1%، وارتفعت عوائد السندات الأوروبية لأجل 10 سنوات والسندات الألمانية لأجل 10 سنوات مقتفية أثر نظيراتها الأميركية، وذلك للجلسة الثالثة على التوالي.



وأدى تراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في وقت مبكر إلى استمرار دعم الدولار وعوائد السندات قبل إصدار تقرير تضخم أسعار المستهلكين يوم الخميس.