الذهب عالمياً يستقر قرب أدنى مستوى في شهرين

الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب عالمياً قرب أدنى مستوى في شهرين، اليوم الخميس، مع تقييم المتعاملين لتصريحات متباينة لمسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن بيانات التضخم لشهر كانون الثاني الماضي، والتي أحبطت بعض الآمال في خفض قريب وكبير لأسعار الفائدة.

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وبلغ الذهب في المعاملات الفورية 1992.77 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 13 كانون الأول، أمس الأربعاء، حيث سجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2004.60 دولار للأوقية.



وتراجع الذهب نحو 1.4% بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، في أكبر انخفاض يومي له منذ الرابع من كانون الأول.



وينصب التركيز الآن على بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المقرر صدورها اليوم، وأرقام مؤشر أسعار المنتجين التي تصدر غداً الجمعة.