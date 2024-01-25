الذهب عالمياً يحوم قرب أدنى مستوى في أسبوع

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دارت أسعار الذهب عالمياً اليوم الخميس، قرب أدنى مستوى في أسبوع، وسط قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات، فيما يترقب المستثمرون بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، واجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2015.83 دولار للأوقية (الأونصة) بينما لم تشهد العقود الأمريكية الآجلة للذهب تغيرا يذكر عند 2015.80 دولار.وتراجع الذهب لأدنى مستوى في نحو أسبوع أمس الأربعاء، بعد بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي استهل 2024 على أداء قوي وسط تعافي النشاط التجاري في يناير كانون الثاني ومؤشرات على تباطؤ التضخم.