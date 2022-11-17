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الخميس، 17-11-2022 10:13 ص

الذهب عالمياً يستقر مع انحسار الطلب

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الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب الخميس مع انحسار الطلب على المعدن النفيس الناتج عن أحدث مخاوف جيوسياسية، في حين عززت آمال بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيكون أقل حدة في رفع الفائدة في الشهور المقبلة .

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ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية وسجل 1773.40 دولار للأونصة.


كما لم يطرأ تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب وسجلت 1776.20 دولار للأوقية.


وبلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر عند 1786.35 دولار للأوقية الثلاثاء بعد أنباء عن مقتل شخصين جراء سقوط صواريخ روسية في بولندا قرب الحدود مع أوكرانيا.

ويترقب المستثمرون قرار البنك المركزي الأميركي بخصوص رفع الفائدة في كانون الأول. ( سكاي نيوز )

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