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الثلاثاء، 19-09-2023 02:33 م

بيانات التضخم لمنطقة اليورو تقلب الموازين وترفع الذهب واليورو

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الوكيل الإخباري - قلبت بيانات التضخم لمنطقة اليورو، التي صدرت اليوم، الأسواق خلال اللحظات القليلة الماضية، حيث تحرك اليورو للأعلى وتراجع الدولار بعدما كان مستقراً، وهو الأمر الذي حوّل وجهة الذهب من الانخفاض إلى الصعود.

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وارتفعت العقود الآجلة للذهب عالمياً بنسبة 0.25% إلى 1958 دولار للأوقية، وصعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.13% إلى 1936 دولار للأوقية.

أما اليورو ارتفع أمام الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ، حيث يصعد بنسبة 0.15%، مسجلًا 1.0710.


ويسجل مؤشر الدولار الأمريكي 104.585 مقابل سلة من العملات الأجنبية، متراجعاً بنحو 0.25%.


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