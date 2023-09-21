الذهب عالمياً يهبط بقوة

الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب عالمياً بقوة إلى أدنى مستوى من 1950 دولار للأوقية، خلال تعاملات، اليوم الخميس، مع ارتفاع الدولار والسندات الأمريكية، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى إمكانية وجود ارتفاع آخر في أسعار الفائدة هذا العام.



وتراجعت العقود الآجلة للذهب بقوة إلى 1947 دولار للأوقية وبنسبة 1%، فيما هبطت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.17% إلى 1927 دولار للأوقية.

اضافة اعلان

وأعلن جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يوم أمس الأربعاء، عن استعداد مسؤولي السياسة النقدية لزيادة أسعار الفائدة في حال كانت الظروف تدعم ذلك.