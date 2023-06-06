تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

الوكيل الإخباري

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- بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات في الأردن، اليوم الثلاثاء، 322 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 282 دينارا، وفق نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات.وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري"، إن أسعار الذهب ارتفعت في التداولات العالمية ما انعكس بالارتفاع محليا بنحو 30 قرشا للغرام، ووصل سعر الأونصة إلى أكثر من 1960 دولار.وأضافت أن هناك ترقب حذر للمستثمرين بشأن ما ستؤول إليه أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة ونسب التضخم، لافتة إلى أن أسعار المعدن الأصفر شهدت تذبذبا كبيرا مؤخرا.وأشارت إلى أن الطلب محليا على الذهب ما زال دون المأمول في ظل استمرار ارتفاع أسعار الذهب عالميا.وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، اليوم الثلاثاء، 40.2 دينارا لجهة الشراء من المحلات و38.5 دينارا لجهة البيع.