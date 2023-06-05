الذهب عالمياً يتراجع رغم توقعات وقف رفع الفائدة

الوكيل الإخباري - تراجع الذهب عالمياً في تعاملات محدودة النطاق اليوم الاثنين مع ارتفاع الدولار مدعوما بتقرير قوي عن الوظائف بما فاق أثر احتمالات توقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) عن رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

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وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1% مسجلا 1945.09 دولار للأوقية، وجرى تداوله في نطاق بلغ سبعة دولارات.



وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1959.80 دولار للأوقية.



وتراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة زادت بمقدار 339 ألف وظيفة في الشهر الماضي متخطية 190 ألفا.

