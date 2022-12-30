الذهب يتجه إلى ثاني خسارة سنوية عالمياً

الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الذهب، الجمعة، لكنها تتجه لخسارة سنوية ثانية على التوالي، إذ أضعف رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أسعار الفائدة بشدة جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.

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وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.2 في المئة إلى 1818.64 دولار للأونصة عند الساعة 0309 بتوقيت غرينتش. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1824.60 دولار.



وقال إيليا سبيفاك، المدير في تيستيتلايف "خلال معظم العام، كان الذهب يتعرض لضغوط جراء تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية. ولكن بحلول نهاية العام، شهد بعض التعافي وحصل على شريان حياة بسبب توقعات بأن المجلس قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة".

سكاي نيوز