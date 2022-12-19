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الإثنين، 19-12-2022 01:33 م

الذهب يرتفع مع ضعف الدولار

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الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب يوم الاثنين، إذ بدد احتمال قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة العام المقبل الدعم الذي قدمه ضعف الدولار.

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واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1791.56 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% مسجلة 1802.50 دولار.


ونزل مؤشر الدولار 0.2 % مما جعل المعدن الأصفر أقل تكلفة للمشترين من الخارج.

 

وتحاول أسعار الذهب تعويض الخسائر على الرغم من نهج التشديد النقدي الذي يتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي. ( investing )


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