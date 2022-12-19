الذهب يرتفع مع ضعف الدولار

الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب يوم الاثنين، إذ بدد احتمال قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة العام المقبل الدعم الذي قدمه ضعف الدولار.

اضافة اعلان



واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1791.56 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% مسجلة 1802.50 دولار.



ونزل مؤشر الدولار 0.2 % مما جعل المعدن الأصفر أقل تكلفة للمشترين من الخارج.



وتحاول أسعار الذهب تعويض الخسائر على الرغم من نهج التشديد النقدي الذي يتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي. ( investing )



