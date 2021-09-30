الذهب يرتفع في ظل أداء مضطرب

الوكيل الاخباري- استقر الذهب، اليوم الخميس، بعد أن تكبد خسائر على مدى يومين، بدعم من تراجع طفيف للدولار، لكن المكاسب كبحتها توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، سرعان ما سيبدأ تقليص دعمه النقدي.



وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.2 % إلى 1729.26 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0920 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 1730.70 دولار.



وقال هان تان، كبير محللي السوق لدى اكسينيتي، إن الذهب تلقى مهلة لالتقاط الأنفاس نوعًا ما، من توقف الدولار عن الصعود.

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المصدر: إرم