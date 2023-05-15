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الإثنين، 15-05-2023 09:04 ص

الذهب يصعد عالمياً مع استمرار المخاطر الاقتصادية

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الوكيل الإخباري - صعدت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تعثر محادثات رفع سقف الدين الأمريكي ومخاوف من تباطؤ اقتصادي، الأمر الذي دفع بعض المتعاملين نحو المعدن النفيس وهو من أصول الملاذ الآمن.

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وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2013.79 دولار للأوقية (الأونصة) بعد تراجعه على مدى ثلاث جلسات. 


وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 2018.20 دولار للأوقية.
وكشفت بيانات يوم الجمعة الماضية أن معنويات المستهلكين الأمريكيين تراجعت إلى أدنى مستوى في 6 أشهر في أيار بفعل مخاوف من ركود ينتج عن الخلاف السياسي المرتبط برفع سقف دين الحكومة الاتحادية.


وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه الاجتماع مع قادة في الكونجرس يوم غدٍ الثلاثاء سيكون لإجراء محادثات حول خطة رفع سقف الدين وتجنب تخلف عن السداد.


وتميل أسعار الذهب للارتفاع خلال أوقات الضبابية الاقتصادية والمالية، لكن رفع أسعار الفائدة يقوض شهية الإقبال على المعدن الذي لا يدر فائدة.

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