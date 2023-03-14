الثلاثاء 14-03-2023
الوكيل الاخباري

ارشادات من الغذاء والدواء للمواطنين عند شراء اللحوم المفرومة

إصابة 9 طلاب من جامعة البلقاء التطبيقية إثر حادث سير اليوم

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي

تعليق دوام المدارس في العقبة الساعة الـ10 صباحا

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

الذهب يصعد عالمياً ويستقر فوق الـ 1900 دولار

الجامعة الأردنية تحدد مواعيد المحاضرات في رمضان

العجارمة: دوام المدارس في رمضان الساعة ٩ صباحاً

تعميم جديد من البنك المركزي للبنوك العاملة في الأردن - كتاب

الإدارات المرورية تحذر : عودة المطر بعد انقطاع يؤدي للانزلاق

 
الثلاثاء، 14-03-2023 09:32 ص

الذهب يصعد عالمياً ويستقر فوق الـ 1900 دولار

LYNXMPEJ2D01E_L


الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب فوق مستوى 1900 دولار يوم الثلاثاء، وسط توقعات بتباطؤ وتيرة رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة بعد انهيار بنكين إقليميين كبيرين بالولايات المتحدة مما زاد جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

اضافة اعلان


واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1913.54 دولار للأوقية (الأونصة) ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1916.20 دولار للأوقية.


كانت أسعار الذهب قفزت أكثر من 2% يوم أمس الاثنين مسجلة أعلى مستوياتها منذ الثالث من شباط عند 1914.58 دولار بالرغم من جهود المسؤولين الأمريكيين للحد من تداعيات انهيار بنك سيليكون فالي واستعادة ثقة المستثمرين في النظام المصرفي. وكانت الجهات التنظيمية قد أغلقت بنك سيجنتشر ومقره نيويورك يوم الأحد. ( investing )

إقرأ ايضا
31

الأسهم المالية العالمية تخسر 465 مليار دولار خلال يومين

WhatsApp Image 2023-03-06 at 9.17.04 AM (1)

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

سوق-الأسهم-الأمريكي-1

تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية بعد تحسن مؤقت

نفط8

انخفاض أسعار النفط عالمياً اليوم

32023129016526719748

أسعار الذهب تسجل ارتفاعا جديدا في الأردن

2139171-112761451

الفائض التجاري الروسي تخطى 300 مليار دولار خلال 2022

أخبار متعلقة
LYNXNPEF410GC_L

العقود الأمريكية الآجلة للذهب تكسر حاجز الـ 1900 دولار للأوقية

LYNXMPEJ2802U_L

الذهب عالمياً يصعد مع انخفاض الدولار

LYNXMPEJ1J02Y_L

هبوط أسعار الذهب عالمياً وتخوفات من قرار الفائدة

19982Image1-1180x677_d

المعدن الأصفر يتجه لثالث أسبوع من التراجع

jmNjYvHnI5BYiZ16Un1vgVHmeV70XdAmiL5PXSMY

أسعار المعدن الأصفر تستقر عالمياً

main_image6389dfcd952f4

الذهب عالمياً يهوي وسط مخاوف حيال الفائدة بعد ارتفاع التضخم