الذهب يصعد عالمياً ويستقر فوق الـ 1900 دولار

الوكيل الإخباري - استقرت أسعار الذهب فوق مستوى 1900 دولار يوم الثلاثاء، وسط توقعات بتباطؤ وتيرة رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة بعد انهيار بنكين إقليميين كبيرين بالولايات المتحدة مما زاد جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

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واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1913.54 دولار للأوقية (الأونصة) ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1916.20 دولار للأوقية.



كانت أسعار الذهب قفزت أكثر من 2% يوم أمس الاثنين مسجلة أعلى مستوياتها منذ الثالث من شباط عند 1914.58 دولار بالرغم من جهود المسؤولين الأمريكيين للحد من تداعيات انهيار بنك سيليكون فالي واستعادة ثقة المستثمرين في النظام المصرفي. وكانت الجهات التنظيمية قد أغلقت بنك سيجنتشر ومقره نيويورك يوم الأحد. ( investing )