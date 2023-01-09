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الإثنين، 09-01-2023 12:03 م

الروبل الروسي يرتفع

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الوكيل الإخباري - بدأ الروبل الروسي أول أيام التداول الكامل في العام الجديد على ارتفاع وصعد من مستويات هي الأكثر انخفاضا في ستة أشهر وصل إليها في تعاملات متقلبة أواخر 2022.

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وتقدم الروبل 1.4 % أمام الدولار ليصل إلى 71.08 وارتفعت العملة الروسية 0.2 %  أمام اليورو إلى 76.01 واستقرت أمام اليوان الصيني إلى 10.44 في موسكو.

وبعد أن ظل الروبل لفترات طويلة من العام الماضي أفضل العملات أداء على مستوى العالم، خسر في ديسمبر 17 في المائة بعد تحركات غربية لوضع سقف لسعر النفط الروسي وحظر الاتحاد الأوروبي صادرات النفط الروسية. ( الاقتصادية )


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