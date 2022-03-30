السعودية الأعلى عالمياً في نسبة الإنفاق الحكومي التقني بقيمة تصل إلى 93 مليار ريال

الوكيل الاخباري- قال محافظ هيئة الحكومة الرقمية في السعودية، المهندس أحمد بن محمد الصويان، إن المملكة هي الأعلى عالمياً في نسبة الإنفاق الحكومي التقني من الإنفاق الوطني التقني بنسبة 21.7% وبقيمة تصل إلى 93 مليار ريال حتى 2025.



وأشارت وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى أن ذلك جاء خلال مشاركة الصويان في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال الذي تستضيفه العاصمة الرياض.



وأضاف الصويان أن المبادرات الحكومية تعمل على تعزيز التوطين في قطاع الرقمنة، موضحا أن حجم الاستثمارات في هذا الجانب بلغ 73% من إجمالي تمويل رأس المال الجريء.

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