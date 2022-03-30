الأربعاء 30-03-2022
الوكيل الاخباري

التنمية تؤجل أقساط نيسان وأيار على صناديق الائتمان وقروض الأسر المنتجة

فقدان محفظة في صويلح

تيك توك تختبر ميزة سجل المشاهدة

الأردن يُحدد موعد ومكان تحري هلال شهر رمضان

الأردن يؤكد دعمه لجهود إنهاء الأزمة اليمنية

تفاصيل لقاء الملك مع الرئيس الإسرائيلي

أبو علي: دائرة الضريبة غيرت منهجيتها في مكافحة التهرب

إصابة ضابطي صف في مكافحة المخدرات خلال مداهمة أمنية

تمديد إعفاء الشقق والأراضي من الرسوم

السقاف: 12.3 مليار دينار موجودات صندوق استثمار أموال الضمان

الأربعاء، 30-03-2022 09:14 ص

السعودية الأعلى عالمياً في نسبة الإنفاق الحكومي التقني بقيمة تصل إلى 93 مليار ريال

61b780834c59b75bda139974


الوكيل الاخباري- قال محافظ هيئة الحكومة الرقمية في السعودية، المهندس أحمد بن محمد الصويان، إن المملكة هي الأعلى عالمياً في نسبة الإنفاق الحكومي التقني من الإنفاق الوطني التقني بنسبة 21.7% وبقيمة تصل إلى 93 مليار ريال حتى 2025.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى أن ذلك جاء خلال مشاركة الصويان في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال الذي تستضيفه العاصمة الرياض.

وأضاف الصويان أن المبادرات الحكومية تعمل على تعزيز التوطين في قطاع الرقمنة، موضحا أن حجم الاستثمارات في هذا الجانب بلغ 73% من إجمالي تمويل رأس المال الجريء.

اضافة اعلان

 

العربية

إقرأ ايضا
624446684236043f3000c0f9

كم بلغت استثمارات قطر في مصر خلال العام الجاري؟

download (1)

السعودية تدعم مصر بـ وديعة من 5 مليارات دولار في البنك المركزي

320222910140229472707

أوكرانيا تخسر 1.5 مليار دولار شهرياً من صادراتها الزراعية بسبب الحرب

624440004c59b728da1ba1f6

الكرملين يوضح موعد تطبيق آلية سداد ثمن الغاز الروسي بالروبل

omannews7918

أرباح البنوك الخليجية تقفز 40% إلى 35 مليار ريال في 2021

ارتفاع أسعار الطاقة

أسعار الطاقة تدفع التضخم في إسبانيا إلى أعلى مستوياته في 37 عاماً

أخبار متعلقة
11-d04434ea-9c73-4316-add2-cb518ceb149d

المؤتمر العالمي لريادة الأعمال بالرياض يشهد اتفاقيات بـ16 مليار ريال في يومه الأول

34444-2

الطاقة السعودية: الهجوم الأخير أدى لانخفاض مؤقت في إنتاج مصفاة نفطية

320221717478413682180

أرامكو: السوق تعاني شحا كبيرة من حيث كميات النفط المتاحة

download (2)

رئيس المطاحن الأولى: 900 ألف طن إنتاج السعودية من الدقيق سنويا

99999999

رويترز: جونسون يزور السعودية لإقناعها بزيادة إنتاجها النفطي

621cc02aad5ab

وزير الصناعة يؤكد أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين الأردن والسعودية