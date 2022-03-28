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الإثنين، 28-03-2022 09:34 ص

المؤتمر العالمي لريادة الأعمال بالرياض يشهد اتفاقيات بـ16 مليار ريال في يومه الأول

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الوكيل الاخباري-شهد ختام اليوم الأول من المؤتمر العالمي لريادة الأعمال الذي تحتضنه العاصمة الرياض تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، توقيع 33 اتفاقية، وإطلاق عدد من المبادرات الاستثمارية بقيمة مالية تتجاوز 16 مليار ريال (4.2 مليار دولار).

وتأتي الاتفاقيات بهدف دعم ريادة الأعمال في مختلف المجالات، وتعزيز مكانة المملكة، كبيئة جاذبة للرواد والمبتكرين والمبدعين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وخلال اليوم الأول، وقعت أرامكو السعودية 10 مذكرات تعاون، واتفاقيتين مع شركات محلية وعالمية في مجالات التحول الرقمي، وتقنية المعلومات، والتنمية الوطنية.

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