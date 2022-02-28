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الإثنين، 28-02-2022 03:42 م

وزير الصناعة يؤكد أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين الأردن والسعودية

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي أهمية العمل بأقصى الطاقات لأجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن والسعودية في مختلف المجالات وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة والدعم الذي يحظى به التعاون الثنائي من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

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جاء ذلك خلال لقاء الشمالي والوفد الصناعي المرافق في الرياض الاثنين اتحاد الغرف التجارية السعودية بحضور رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير ومساعد وزير التجارة بدر بن عبد المحسن الهداب والنائب الأول لرئيس اتحاد الغرف السعودية المهندس طارق الحيدري وعدد من أصحاب الأعمال في البلدين.


وقال إن العلاقات الأردنية السعودية ثابتة ومتجذرة يسودها التآزر وروح الأخوة والتضامن والتنسيق المشترك حيال مجمل ملفات العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك.


وأكد أهمية زيارته والوفد الصناعي الأردني الى المملكة العربية السعودية بهدف تعزيز العمل الاقتصادي المشترك بما يخدم مصالح البلدين.

 


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