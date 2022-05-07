السبت 07-05-2022
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السبت، 07-05-2022 09:10 ص

السعودية تستثمر 6 مليارات دولار في مجمع للصلب ومعادن السيارات الكهربية

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، إنها وفرت ستة مليارات دولار لمجمع لألواح الصلب ومصنع لمعادن بطاريات السيارات الكهربائية في إطار خطط لجذب استثمارات بقيمة 32 مليار دولار في قطاع التعدين.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، إن هدف الوزارة هو تمويل 9 مشروعات للمعادن والفلزات.

وتشمل المشاريع الـ9 مجمعا لألواح الصلب بقيمة 4 مليارات دولار لبناء السفن، ومشروعات في قطاعات النفط والغاز والبناء والدفاع ومجمع الصلب "الأخضر"، الذي سيوفر السيارات وتغليف المواد الغذائية والآلات والمعدات، وقطاعات صناعية أخرى.

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