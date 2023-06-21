السلط الصناعية: استقطاب 30 استثمار و 750 فرصة عمل منذ بداية العام

الوكيل الإخباري - قال مدير مدينة السلط الصناعية محمود طملية، إن المدينة الصناعية استقطبت منذ بداية العام لغاية اليوم 30 استثمارا صناعيا بقيمة 31 مليون دينار ستوفر في مراحلها التشغيلية قرابة 750 فرصة عمل.



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وبيّن طملية أن المدينة تضم استثمارات أردنية وعربية وأجنبية في مختلف القطاعات الصناعية، حيث تصل بمنتجاتها للسوق المحلي والعربي والدولي.



وأشار إلى سعي المدينة بالتنسيق مع مختلف الجهات لخدمة الاستثمارات الصناعية فيها والتسهيل على المستثمرين بإيصال كافة الخدمات إليهم لخدمة الصناعة الأردنية في المدينة.