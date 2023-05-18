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الخميس، 18-05-2023 12:42 م

السودان: صناعة الذهب انهارت تماماً بسبب الصراع

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الوكيل الإخباري - قال رئيس الشركة السودانية للموارد المعدنية، مبارك أردول، إن صناعة الذهب الرسمية في السودان، وهي أكبر مصدر للدخل في البلاد، انهارت تماماً بسبب الصراع المستمر منذ شهر.اضافة اعلان


وأضاف أردول أن الصادرات توقفت، وتضررت معدات المعالجة، ونُهبت مقار العديد من شركات الذهب في العاصمة الخرطوم.

وصدّر السودان رسمياً 34.5 طن من الذهب تجاوزت قيمتها مليارا دولار العام الماضي.

لكن أردول قال إنه من المشكوك فيه أن أوقية واحدة قد غادرت البلاد منذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في 15 أبريل".

بدورها، أوقفت شركة "مناجم"، أكبر شركة تعدين للمعادن قيمة في المغرب، الإنتاج في منجمها للذهب في وادي قبقبة شمال شرقي السودان، كما أعادت عمالها، حسبما أفادت وسائل الإعلام المحلية. وانخفض سهم الشركة بنسبة تصل إلى 13.7% بعد بدء أعمال العنف، على الرغم من أنها عوضت فيما بعد بعض تلك الخسائر.

وعلى الرغم من توقيع الطرفين المتحاربين على اتفاقية لحماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية الأسبوع الماضي في جدة، إلا أن القتال مستمر. العربية نت 

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