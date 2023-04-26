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الأربعاء، 26-04-2023 07:06 ص

أونصة الذهب تتماسك قرب 2000 دولار عالمياً

ذهب3


الوكيل الاخباري - استقرت أسعار الذهب قرب مستوى 2000 دولار للأونصة المهم، في التعاملات المبكرة الأربعاء، بينما يتوخى المستثمرون الحذر وينتظرون بيانات اقتصادية أميركية قد تساعدهم على التنبؤ بمسار أسعار الفائدة الأميركية.

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وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء تراجع ثقة المستهلكين الأميركيين لأدنى مستوى في تسعة أشهر في أبريل مع تزايد القلق بشأن المستقبل، وهو ما يؤدي لتفاقم مخاطر وقوع الاقتصاد في براثن الركود هذا العام.


وقفزت مبيعات المنازل المخصصة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في عام في مارس آذار، ومن المرجح أن يكون ارتفاع الطلب نتيجة لتراجع أسعار الفائدة على الرهون العقارية.


ومن المقرر أن تجتمع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية التابعة للبنك المركزي الأميركي والتي تحدد أسعار الفائدة يومي الثاني والثالث من مايو.


تماسك الذهب في السوق الفورية عند 1999.09 دولار للأونصة بحلول الساعة 0042 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2010.20 دولار.


وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، وهو ما يزيد جاذبية المعدن النفيس للمشترين من حائزي العملات الأخرى.


وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر أداة للتحوط من التضخم وعدم التيقن الاقتصادي فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.


وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 25.06 دولار للأونصة، بينما زاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1094.12 دولار وصعد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1498.95 دولار للأونصة.

 

سكاي نيوز


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