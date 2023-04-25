علان: انخفاض الطلب على الذهب 25% في الأسبوع الأخير من رمضان وقبيل العيد

الوكيل الإخباري

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- كشف نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان انخفاض الطلب على الذهب خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك وقبيل عيد الفطر بنسبة 25% بالمقارنة مع نفس الفترة خلال العام الماضي.وقال علان لـ"الوكيل الإخباري"، إن انخفاض الطلب يعود إلى ارتفاع الأسعار وانشغال المواطنين بالتحضير لعيد الفطر، لافتا إلى أن محلات الصاغة أغلقت خلال عطلة العيد أسوة بباقي القطاعات والتي امتدت حتى مساء أمس الاثنين.وأضاف أن الطلب على الذهب كان في أضعف مستوياته خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان قبل أن يشهد تحسنا طفيفا وسط إقبال ضعيف بشكل عام.وتوقع علان ارتفاع الطلب على المعدن الأصفر خلال شهر أيار القادم ، لافتا إلى ذروة حفلات الزفاف تكون مع فصل الصيف وحتى نهاية أيلول المقبل.وبيّن أن ارتفاع الطلب والشراء خلال أشهر الصيف يكون بغض النظر عن الأسعار سواء أكانت منخفضة أو مرتفعة وذلك تحضيرا لحفلات الزفاف وغيرها من المناسبات التي تزداد مع فصل الصيف.وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، اليوم الثلاثاء، 40.6 دينارا لجهة الشراء من المحلات و38.9 دينارا لجهة البيع.