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الأربعاء، 26-04-2023 04:16 م

بيانات هامة تبقي الذهب فوق الـ 2000 دولار

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الوكيل الإخباري - ارتفعت العقود الآجلة للذهب خلال التعاملات اليوم  0.22% إلى 2009 دولار.

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وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% عند 1999 دولار للأوقية.
وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.5%، ليسجل 101.11 نقطة.


وجاء ذلك بعد أن صدرت بيانات طلبات السلع المعمرة الأساسية الشهرية، وكذلك السلع المعمرة الشهرية، وطلبات السلع المعمرة غير الحربية باستثناء الطائرات الشهرية، وطلبات السلع المعمرة باستثناء السلع الحربية، والتي جاء أغلبها إيجابي.


سجلت طلبات السلع المعمرة الأساسية الشهرية نموًا بنسبة 0.3% في مارس، وكانت التوقعات تشير إلى أن تهبط بنسبة 0.2%، فيما سجلت القراءة السابقة تراجعًا بنحو 0.3%.


وسجلت طلبات السلع المعمرة غير الحربية باستثناء الطائرات الشهرية تراجعًا بنسبة 0.4%. وسجلت طلبات السلع المعمرة باستثناء السلع الحربية ارتفاعًا بنسبة 3.5% بعد أن سجلت تراجعًا بنحو 0.8% الشهر الماضي.


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