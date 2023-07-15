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السبت، 15-07-2023 10:29 ص

الصناعات البلاستيكية والمطاطية تغطي 59.7 % من الاستهلاك المحلي

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الوكيل الاخباري - أظهر تقرير لغرفة صناعة الأردن، أن منتجات الصناعات البلاستيكية والمطاطية تغطي 59.7 بالمئة من الاستهلاك المحلي بالمملكة.

وأشار التقرير الذي حصلت عليه وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أن المنتجات البلاستيكية والمطاطية من الصناعات العريقة في البلاد، وتتميز بتنوع أصنافها واستخداماتها، وتسهم بشكل غير مباشر في استكمال الحلقة الإنتاجية لكثير من المشاريع التجارية والصناعية.

وبحسب التقرير، يضم القطاع 641 منشأة منتشرة جغرافياً بعموم المملكة، تشغل 12200 عامل وعاملة، يشكلون ما يقارب 4.5 بالمئة من إجمالي العمالة الكلية في القطاع الصناعي، غالبيتهم من الأيدي العاملة المحلية.

ويصل حجم الإنتاج القائم بالقطاع سنويا لما يقارب 657 مليون دينار مشكلاً ما نسبته 3.8 بالمئة من إجمالي الإنتاج الصناعي.

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