الأربعاء 05-07-2023
الوكيل الاخباري

وفاة طفل غرقا في العقبة

تعميم هام من وزير التربية لرؤساء قاعات امتحان التوجيهي

بالفيديو.. الدفاع المدني يخمد حريقاً كبيراً شب في منزل بطبربور

حقيقة صرف تعويضات مالية للحجاج من الأوقاف

إصابة طفلين اثر حريق شب في منزل ذويهما بالزرقاء

بالفيديو .. مشاهد من قيام الأمن بثني شخص حاول الانتحار من أعلى جسر عبدون

جائزة الملك عبدالله الثاني للإبداع تعلن فتح باب المشاركة

تشكيل المجلس الأعلى لتطوير المناهج - أسماء

من هو رئيس ديوان المحاسبة الجديد راضي الحمادين ؟

شخص يهدد بالقاء نفسه من جسر عبدون والأمن يثنيه

 
الأربعاء، 05-07-2023 06:11 م

الوظائفي: 95 % من الشركات تزود البورصة بتقرير الاستدامة

62023261120760877896


الوكيل الإخباري - قال المدير التنفيذي لشركة بورصة عمان مازن الوظائفي، إن 95 بالمئة من الشركات المدرجة في عينة الرقم القياسي “ASE20” وعددها 20 شركة، زودت البورصة بتقرير الاستدامة السنوي للعام الماضي ضمن المهلة المحددة من خلال نظام الإفصاح الإلكتروني XBRL.

اضافة اعلان


وأضاف في بيان على موقع البورصة الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن ما يقارب 74 بالمئة من هذه الشركات تصدر التقرير لأول مرة، مشيراً إلى أن هذه النسبة المرتفعة تُظهر مدى التزام الشركات المدرجة بأحكام القوانين والتعليمات النافذة، وتعكس التزامها بمبادئ ومعايير الإفصاح عن ممارساتها البيئية والاجتماعية والحوكمة بشكل عام وفق القواعد التي أصدرتها البورصة العام الماضي.


وأضاف أنه وفقاً للقواعد المذكورة، والتي أصبحت نافذة اعتباراً من العام الحالي؛ فإنه يتوجب على الشركات المدرجة في عينة المؤشر القياسي، تزويد البورصة بتقرير الاستدامة، وذلك وفقاً للمبادئ والمعايير العالمية خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية في حال كان منفصلاً عن التقرير السنوي، أما إذا كان مدمجاً مع التقرير السنوي فعلى الشركة تقديمه مع التقرير السنوي خلال 3 أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية.


وأوضح أن البورصة عممت تقارير الاستدامة المنفصلة عن التقرير السنوي من خلال موقع البورصة الإلكتروني ضمن التعاميم والإفصاحات (تقارير الاستدامة)، وأن شركة واحدة هي شركة البنك الاستثماري زودت البورصة بتقرير الاستدامة مدمج مع التقرير السنوي تم تعميمه ضمن التعاميم والإفصاحات (التقارير المالية السنوية)، ومشيرا إلى أن شركة واحدة وهي بنك الأردن لم تزود البورصة بتقرير الاستدامة ضمن المهلة المحددة.


وبين الوظائفي، أن إلزام الشركات المدرجة في عينة الرقم القياسي، بإصدار تقرير الاستدامة، جاء لتعزيز جاذبية الشركات المدرجة وتعزيز الشفافية والإفصاح في سوق رأس المال الوطني، خاصة فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الاستدامة، حيث أن الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالاستدامة ضمن تقرير الاستدامة يساعد على تعزيز المعرفة بأداء الشركات وانجازاتها على كافة الأصعدة، ومدى التزامها واهتمامها بقضايا البيئة والمسؤولية المجتمعية والحوكمة.

إقرأ ايضا
1688568587371

مؤشر البورصة ينهي تعاملاته اليومية على ارتفاع

64a568ab4236040b6972f610

في بورصة موسكو.. اليورو فوق مستوى 99 روبلا

QZwHTDd7h9GA5f8VpMKkKMSGdwrRzdXrxmeZNI9F

الاسترليني يواصل صعوده أمام الدولار واليورو

1202324135054229029682

للراغبين بالشراء .. تعرف على سعر الليرة الانجليزي والرشادي بالأردن اليوم

720234164823627507698

اعلان صادر عن البنك المركزيّ الأردنيّ

64a5279f4c59b770081b0e1e

تركيا.. بيانات جديدة عن التضخم

أخبار متعلقة
1688396603979

مؤشر البورصة ينهي تعاملاته على انخفاض

1687593421994

اقتصاديون : 7 دول تستحوذ على 70% من إجمالي الصادرات الأردنية

هيئة الاوراق المالية 2

ارتفاع حجم التداول الأسبوعي في بورصة عمّان 17.6%

main_image644a24ee22ff5

كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن ؟

1687349075529

الأردن السادس عربيا في مؤشر التنافسية العالمية

هيئة الاوراق المالية 2

11.8 % ارتفاع بحجم التداول الأسبوعي في بورصة عمّان