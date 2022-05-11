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الصناعة تعيد طرح عطاء لشراء 120 ألف طن من الشعير

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الأربعاء، 11-05-2022 10:21 ص

الصناعة تعيد طرح عطاء لشراء 120 ألف طن من الشعير

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن إعادة طرح عطاء لشراء كمية (120000) مائة وعشرون ألف طن شعير للمرة السادسة.

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وبينت الوزارة، أنه على من يرغب الاشتراك مراجعة قسم العطاءات بوزارة الصناعة والتجارة والتموين للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل (650) ستمائة وخمسون دينار أردني غير مستردة.


وأشارت إلى أن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 18-5-2022 شريطة إحضار الوثائق التالية عند الشراء وهي :-


صورة عن رخصة المهن سارية المفعول.


صورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد عن (30) ثلاثون يوماً من تاريخ فض العروض.


صورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.

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