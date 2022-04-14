وزارة الصناعة تطرح عطاء جديد لشراء 120 الف طن قمح

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن طرح عطاء جديد اليوم الخميس، لشراء كمية 120 ألف طن من قمح.



وبين الإعلان، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أنه على من يرغب الاشتراك مراجعة قسم العطاءات بوزارة الصناعة والتجارة والتموين للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل (650) دينار أردني غير مستردة.



وأشارت الوزارة إلى أن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس المقبل الموافق 20-4-2022.



واشترطت الوزارة إحضار الوثائق التالية عند الشراء وهي :-

1-صورة عن رخصة المهن سارية المفعول.



2-صورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد عن (30) يوماً من تاريخ فض العروض

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