عطاء من الحكومة لشراء 120 ألف طن شعير

الوكيل الإخباري - أعلن وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن إعادة طرح عطاء لشراء كمية (120000) ألف طن شعير للمرة الخامسة.



وقالت الوزارة إنه على من يرغب الاشتراك مراجعة قسم العطاءات بوزارة الصناعة والتجارة والتموين للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل (650) دينار أردني غير مستردة.

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وبينت أن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 10-5-2022.



واشترطت الوزارة إحضار الوثائق التالية عند الشراء :