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السجن لوليد الكردي 18 سنة وإلزامه بدفع 191 مليون دينار

الأربعاء، 27-04-2022 11:35 ص

عطاء من الحكومة لشراء 120 ألف طن شعير

شعير- (أرشيفية)


الوكيل الإخباري - أعلن وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن إعادة طرح عطاء لشراء كمية (120000) ألف طن شعير للمرة الخامسة. 

وقالت الوزارة إنه على من يرغب الاشتراك مراجعة قسم العطاءات بوزارة الصناعة والتجارة والتموين للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل (650) دينار أردني غير مستردة.

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وبينت أن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 10-5-2022.


واشترطت الوزارة إحضار الوثائق التالية عند الشراء : 


صورة عن رخصة المهن سارية المفعول.
صورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد عن (30) ثلاثون يوماً من تاريخ فض العروض.
صورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.

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