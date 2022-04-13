الصناعة والتجارة عن اسعار اللحوم: سوف نتدخل بالقانون

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي انه يتم الآن متابعة اسباب ارتفاع اسعار اللحوم في الأسواق.وبين البرماوي، انه سيتم متابعتها ودراسة الأسباب، وفي حال وجود تشوهات سعرية سيتم الدخل بالقانون، مثلما جرى مؤخراً بتحديد سقوف سعرية لعدة سلع.وأشار إلى أن الوزارة لديها رصد يومي لأسعار السلع وخاصة الرئيسية منها وبحال كان هناك مغالاة تتخذ الإجراءات المناسبة.وكانت الوزارة حددت مؤخرا سقوف سعرية لعدة سلع من أبرزها البندورة والدواجن والزيوت النباتية.