الأربعاء 13-04-2022
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الصناعة والتجارة عن اسعار اللحوم: سوف نتدخل بالقانون

جمعية مربي المواشي توضح حول ارتفاع أسعار اللحوم محليا

الأربعاء، 13-04-2022 10:59 ص

الصناعة والتجارة عن اسعار اللحوم: سوف نتدخل بالقانون

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي انه يتم الآن متابعة اسباب ارتفاع اسعار اللحوم في الأسواق. اضافة اعلان


وبين البرماوي، انه سيتم متابعتها ودراسة الأسباب، وفي حال وجود تشوهات سعرية سيتم الدخل بالقانون، مثلما جرى مؤخراً بتحديد سقوف سعرية لعدة سلع.

وأشار إلى أن الوزارة لديها رصد يومي لأسعار السلع وخاصة الرئيسية منها وبحال كان هناك مغالاة تتخذ الإجراءات المناسبة.

وكانت الوزارة حددت مؤخرا سقوف سعرية لعدة سلع من أبرزها البندورة والدواجن والزيوت النباتية. 

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