الصين: خسائر اقتصادية بالملايين بسبب امطار غزيرة

الوكيل الإخباري - قالت محطة (CCTV) التلفزيونية الحكومية الصينية إن أمطارا غزيرة تسببت في حدوث خسائر اقتصادية كبيرة في إقليم سيشوان بجنوب غرب الصين.

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وأضافت محطة (CCTV) في ساعة متأخرة من مساء السبت إن الأمطار تسببت في حدوث خسائر اقتصادية قيمتها 250 مليون يوان (38.57 مليون دولار).



وأشارت إلى أن الأمطار ألحقت أضرارا بنحو 121600 شخص في ست مدن بالإقليم. وقالت إن 45 منزلا انهار، كما أن 118 منزلا لحقت بها أضرار جسيمة. وعادة ما تشهد الصين أعلى معدل لهطول الأمطار في الصيف.



وشهد إقليم خنان بوسط الصين عواصف شديدة في الشهر الماضي، مع تعرض مدينة تشنغتشو، عاصمة الإقليم، خلال ثلاثة أيام فقط إلى ما يعادل هطول أمطار لمدة عام.

روسيا اليوم