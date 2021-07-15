الصين تفتتح أكبر سوق في العالم لتداول حصص انبعاثات الكربون

الوكيل الإخباري- أعلن نائب وزير البيئة الصيني، تشاو ينغمين، أن بلاده ستطلق في يوليو أكبر منصة في العالم لتداول حصص انبعاثات الكربون، للحد من الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي.

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وستبيع سلطات جمهورية الصين الشعبية للمؤسسات الصناعية، حقوق انبعاث كمية محددة من الكربون.



وستشارك بالمزاد في المرحلة الأولية حوالي 2000 شركة تنتج أكثر من 4 مليارات طن من الكربون سنويا.



ونقلت مصادر إعلام صينية، عن نائب وزير البيئة الصيني، قوله "هذا يعني أن سوق تداول حصص انبعاثات الكربون في الصين، ستصبح الأكبر في العالم من حيث تغطية انبعاثات غازات الاحتباس الحراري".



ولفت ينغمين، إلى أن افتتاح سوق وطني للكربون سيساعد الصين على تحقيق أهدافها البيئية، والمتمثلة في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بحلول عام 2030، والوصول إلى مستوى البلدان المحايدة تماما للكربون بحلول عام 2060.

المصدر: روسيا اليوم