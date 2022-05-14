الضريبة: صرف الرديات للمستحقين يتم وفقاً للقوائم وعلى مدار العام

الوكيل الإخباري - أكد المستشار الإعلامي في ضريبة الدخل والمبيعات أن رديات الضريبة تُصرف أولا بأول للمستحقين، وفقاً للقوائم التي يتم إنجازها للافراد والشركات.



وبيّن الطراونة لـ " الوكيل الإخباري" أن صرف الرديات يكون بعد تدقيق الإقرارات الضريبية التي يقدمها المكلفين، مشيراً إلى أن التأخير في تقديم الإقرار هو سبب تأخر صرف الرديات الخاصة بالأفراد.



وأشار إلى أن صرف الرديات مُستمر على مدار العام، على خلاف تقديم الإقرار المُحدد وفقاً للقانون الذي ينتهي في 30 نيسان من كل عام.

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وشكا مواطنون من تأخر صرف الرديات الضريبة بالرغم من تقديم الإقرار مع بداية العام.